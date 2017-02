Junta de S. Martinho organiza desfile de Carnaval

A Junta de Freguesia de São Martinho organiza no próximo dia 24 de Fevereiro, pelas 9h30, um desfile de Carnaval no Caminho de São Martinho. Prevê-se a participação de cerca de 1550 pessoas, sendo na sua grande maioria, as crianças do Ensino Básico das escolas de São Martinho.

Participarão as escolas da Nazaré, Areeiro, Lombada, Ajuda e São Martinho, e ainda a creche Planeta das Crianças. Do Ginásio de São Martinho, contam com a presença de 60 utentes.

Após percorrem o Caminho de São Martinho, haverá um convívio no espaço exterior da Junta de Freguesia de São Martinho, onde distribuiremos sonhos com mel para todos os participantes.

Contamos com o apoio dos Bombeiros Municipais do Funchal e da Policia de Segurança Pública, através do destacamento da Polícia de Proximidade.