Ana Paula Andrade em concerto no Teatro Micaelense

No próximo sábado, dia 18, Ana Paula Andrade apresenta-se em concerto no Teatro Micaelense. Poucas foram as vezes em que pianista interpretou em público as peças que tem composto ao longo da sua carreira musical, principalmente dedicada ao ensino. “Sentir” é um momento revelador da sua sensibilidade e criatividade musical.

Na primeira parte do concerto, a música simplesmente flui, de forma natural, nas obras para piano solo. Escritas numa linguagem musical livre, descritiva e sensorial, as peças têm um carácter pictórico intenso, muito visuais e repletas de cor, como se quisessem contar histórias ou descrever paisagens.

A segunda parte do concerto é um momento de partilha, música de câmara com piano, numa diversidade de temas e tons, onde a música tradicional açoriana também é fonte de inspiração e a poética dos nossos autores serve de mote à composição que liga a música às palavras.

Os bilhetes têm um preço de 7,50 € e estão à venda na bilheteira do Teatro Micaelense e em Bilheteira Online. Os descontos, incluindo os de Cartão de Espectador Frequente (20%) e de Cartão Interjovem (50%), são aplicáveis apenas aos bilhetes adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense.

Ana Paula Andrade iniciou a sua formação musical no Conservatório Regional de Ponta Delgada, onde estudou piano e composição. Concluiu a formação superior no Conservatório Nacional de Lisboa, onde estudou piano com Melina Rebelo e composição com Christopher Bochmann e Joly Braga Santos. Em Lisboa, estudou Canto Gregoriano e Órgão com Simões da Hora. Integra, desde 1988, o corpo docente do Conservatório de Ponta Delgada.