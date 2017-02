Nokia 3310 pode estar de volta

Foi um dos telemóveis mais vendidos de sempre, com 126 milhões de unidades vendidas, e poderá estar prestes a regressar ao mercado. A versão melhorada do Nokia 3310 deverá ser apresentada no Mobile World Congress, em Barcelona.

Os rumores que dão conta da apresentação de uma nova versão do modelo surgiram esta segunda-feira no Twitter, a partir do jornalista Evan Blass, e em sites especializados em tecnologia. Na mensagem partilhada na rede social, Blass diz que a HMD Global, a empresa que comprou os direitos da Nokia, vai apresentar vários aparelhos no Mobile World Congress 2017, evento mundial de telecomunicações que se realiza em Barcelona, entre 27 de Fevereiro e dois de Março.

De acordo com Evan Blass e com o site Venture Beat, a companhia deve anunciar os modelos Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6 e ainda uma versão melhorada do Nokia 3310 com o custo de 59 euros.

O Nokia 3310 foi lançado há 17 anos e popularizado pela duração da bateria, pela resistência e pelo “Snake”, o jogo da cobra.