Equipamentos Nokia vão receber o Android Oreo

O responsável de produtos da HMD, Juho Sarvikas, confirmou no Twitter que todos os equipamentos da Nokia, que agora correm o sistema Android, vão receber a versão mais recente do sistema operativo.

Apesar de já ir para a versão 8.0, o Android está imensamente fragmentado no mercado devido à grande diversidade de marcas que utilizam e personalizam os seus equipamentos com o sistema operativo da Google. Apesar do lançamento da nova versão, continua a ser a Marshmallow que domina a maioria dos equipamentos.