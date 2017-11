Trump republica três vídeos de cariz anti-islâmico

Shares

A conta de Donald Trump no Twitter republicou ontem três vídeos de cariz anti-islâmico originalmente publicados por Jayda Frasen, a vice-presidente do grupo britânico de extrema-direita «Britain First».

O primeiro vídeo parece mostrar um cenário de guerra, onde homens de longas barbas e bandeiras do auto-proclamado Estado Islâmico enfiadas no bolso de trás das calças, atiram um rapaz de um telhado. No segundo um homem aparentemente de origem muçulmana destrói uma estátua da Virgem e em outro um imigrante alegadamente também muçulmano bate num rapaz dinamarquês que está de muletas.

Donald Trump tem mais de 43 milhões de seguidores no Twitter e não é a primeira vez que na sua conta aparecem conteúdos e informação não verificada.