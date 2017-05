José Gonzalez no Teatro Micaelense

No próximo sábado, dia 6 de maio, o Teatro Micaelense acolhe o concerto de estreia nos Açores de José Gonzalez. O cantautor sueco apresentará “Vestiges & Claws”, o primeiro álbum a solo em seis anos, num concerto intimista, em que não faltarão os hinos ao amor e à vida, que renderam a Gonzalez cerca de 1 milhão de cópias vendidas um pouco por todo o mundo.

Os bilhetes para o concerto no Teatro Micaelense, que conta com o apoio do Grupo Finançor, têm um preço de 25 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em Bilheteira Online.