Cais do Caniçal vai ser alvo de obras de benefeciação

Está para breve o início da obra do reperfilamento do Porto do Caniçal. Trata-se de uma obra que vem de encontro ao desejo de muitos pescadores e que irá oferecer melhores condições de acessibilidade, trabalho e segurança e que será inaugurada ainda este ano. A intervenção, está orçada em 976 mil euros, sendo que 75% é do FEAMP – Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca e os restantes 25% diz respeito à componente regional.

A obra incide essencialmente na criação de uma nova plataforma a ser criada (imagem) que irá permitir o acesso pedonal e de veículos. Ao mesmo tempo foi dado especial atenção à agitação marítima que por vezes acontece naquele local tendo sido criado para o efeito uma estrutura de uma defesa adicional em altura.

Para Humberto Vasconcelos, a operação a ser realizada será “de enorme importância para os pescadores” na medida em que irá permitir “melhores condições de atracagem dos barcos de pesca nomeadamente através de uma plataforma de apoio fixa e rígida” disse adiantando que “há uma grande comunidade pesqueira na localidade e de outros pontos da ilha que se servem daquele porto para descarga de pescado”.

Com esta intervenção, será igualmente dotado à nova plataforma infraestruturas ao nível do abastecimento de água e eletricidade corrigindo a situação atual que passa pela existência de cabos elétricos e cabos de amarração em condições improvisadas. Para uma melhor acessibilidade, o acesso à eletricidade e água será colocado junto das embarcações evitando o estender de tubagens ao longo da plataforma.

Para apoio aos pescadores serão construídos dois pequenos edifícios para armazenamento e depósito de óleos das embarcações para evitar derrames no meio ambiente.