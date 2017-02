Operação de fiscalização de estabelecimentos

O Comando Territorial de Santarém, realizou ontem, dia 21 de fevereiro, nos concelhos de Coruche, Benavente, Rio Maior e Salvaterra de Magos, uma fiscalização a diversos estabelecimentos de restauração e bebidas, com especial incidência na prática de jogo ilegal.

Desta operação resultou:

·26 estabelecimentos fiscalizados;

·Sete máquinas de jogo apreendidas;

·Um detido e quatro indivíduos constituídos arguidos por prática de jogo ilegal;

·Quatro estabelecimentos encerrados, por falta de licença de funcionamento, falta de condições sanitárias e de higiene;

·23 autos de contraordenação.

Esta operação foi realizada em parceria com a Autoridade para as Condições no Trabalho, a Autoridade Tributária, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Alfândega de Peniche.