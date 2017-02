Lisboa finalista ao prémio da Semana Europeia da Mobilidade

A Câmara Municipal de Lisboa voltou a apresentar candidatura ao European Mobility Week Award (EMWA), prémio atribuído anualmente no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (SEM).

A edição de 2016 da SEM registou a maior participação de sempre com 2.427 cidades, mais 550 que no ano de 2015. Lisboa é, pelo 2º ano consecutivo, uma das 3 cidades finalistas, selecionada entre as 63 autarquias que se candidataram ao EMWA 2016.

O EMWA visa galardoar as autarquias que desenvolveram as melhores práticas para a mobilidade sustentável, que tenham implementado uma ou mais medidas de carácter permanente que perdurem na cidade, que contribuam para a utilização de modos de transportes alternativos ao automóvel e que tenham realizado uma semana de atividades durante a SEM.

As medidas de carácter permanente implementadas, nomeadamente a intervenção no Eixo Central da cidade em duas das principais avenidas de Lisboa, Av. da República e Av. Fontes Pereira de Melo, o programa uma Praça em Cada Bairro, a requalificação da frente ribeirinha, concretamente o Cais do Sodré, Corpo Santo e Campo das Cebolas, foram consideradas pela Comissão Europeia medidas exemplares. A Semana Europeia de Lisboa repleta de atividades, organizadas pela autarquia e pelos seus parceiros, foi igualmente reconhecida quer pela originalidade das acções quer pelo número de participantes que envolveu.

A cerimónia de entrega do prémio à cidade vencedora terá lugar no Théâtre du Vaudeville, em Bruxelas, no próximo dia 20 de março, às 18h30.