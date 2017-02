Formação a bordo do NRP António Enes

O NRP António Enes, com missão de busca e salvamento atribuída, contribuiu este fim de semana para a formação de 3 formandos do Curso de Fiscalização Marítima, possibilitando a realização de uma fiscalização a uma embarcação de pesca.

Posteriormente, os cadetes da Escola Naval, todos eles da classe de Engenheiros Navais ramo Mecânica, juntamente com dois alunos da Escola Náutica, embarcaram a bordo da corveta António Enes. Durante este embarque, os alunos tiveram oportunidade de assistir a diversas palestras relativas ao serviço técnico correspondente. Ainda assistiram e participaram em diversos exercícios, nomeadamente, avaria no leme, avaria na girobússola e um combate a um incêndio.

Os cadetes tiveram um contacto mais próximo com as funções de chefe de serviço de mecânica e de limitação de avarias a bordo de um navio desta classe. Por outro lado, os alunos da Escola Náutica tiveram oportunidade para adquiri experiencia de mar e uma noção de como é que a Marinha Portuguesa opera.

Os cadetes da Escola Naval bem como os dois alunos da Escola Náutica desembarcaram no dia 19 de fevereiro. O NRP António Enes prossegue a sua atual missão no âmbito da vigilância e salvaguarda da vida humana no mar até dia 23 de fevereiro.