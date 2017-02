Paulo Cafôfo visitou obras nas novas instalações do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, visitou ontem a Delegação da Madeira do CASA – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, que se situa no Auto Silo do Campo da Barca, e cujas instalações se encontram, de momento, em fase de expansão, para o dobro daquela que é a sua área atual, numa beneficiação encarada como determinante para o funcionamento capaz desta unidade de solidariedade social do concelho.

As instalações atuais e futuras são propriedade da Autarquia, que as cedeu ao Centro, assumindo todas as obras necessárias, de forma a assegurar o seu valioso trabalho social, ao que ainda se junta o apoio anual prestado ao CASA, no âmbito dos apoios financeiros ao Associativismo.

Paulo Cafôfo manifestou, uma vez mais, que “a Câmara Municipal do Funchal continua a encarar este problema social que está a deflagrar na cidade, ainda que a tutela da questão seja da responsabilidade da Secretaria competente. Este é um problema de todos e ao qual nenhuma entidade pode virar as costas, portanto, no que está ao nosso alcance, vamos continuar a investir, a reforçar a resposta e a procurar soluções.” A visita à sede do CASA deu-se no âmbito dos Encontros com as Pessoas, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, que decorrem até ao final do mês de fevereiro, na freguesia de Santa Luzia.

Sílvia Ferreira, a responsável pela Direção do CASA na Madeira, recebeu e guiou o Executivo Municipal numa visita pelas instalações, que incluiu a apresentação de novos projetos e do impacto que as novas instalações vão assumir, nomeadamente com o funcionamento de um refeitório para a população sem-abrigo, reconhecendo aquele que tem sido o contributo permanente e incondicional da Autarquia no sentido de viabilizar a ação do CASA com as melhores condições possíveis, num mandato bastante marcado pelas políticas sociais.