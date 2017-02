Recrutamento de professores de Língua Gestual para promover igualdade nas escolas

Com vista a reforçar a inclusão e a promover a igualdade nas escolas, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, criou um grupo de trabalho para identificar e definir os requisitos de contratação de professores de Língua Gestual Portuguesa para as escolas públicas.

Este grupo de trabalho será coordenado por um representante do gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão. Os seus membros devem ainda propor a regulamentação específica para outras situações que, neste âmbito, o justifiquem.

Os gabinetes dos Secretários de Estado da Educação, João Costa, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, e da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, também estarão representados neste grupo de trabalho, que envolverá as associações representativas do setor e apresentará as suas conclusões até setembro, data do início do próximo ano letivo.

A rede de escolas públicas inclui hoje 33 estabelecimentos de ensino que promovem a educação bilingue de alunos surdos, das quais 17 são Escolas de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos.

A definição dos requisitos destes professores tem como meta melhorar a qualidade de ensino de língua gestual portuguesa nas escolas públicas, garantindo a estes profissionais as condições necessárias para a valorização e estabilidade no seu trabalho.