Portugal é o segundo país da Europa com mais emigrantes, logo a seguir a Malta, indica o último relatório do Observatório da Emigração.

Em 2015, segundo dados da ONU presentes no relatório, 2,3 milhões de portugueses vivem no estrangeiro, ou seja, 22% da população. Acima só está a República de Malta, que tem 24,7% da sua população emigrada. Em terceiro lugar está a Croácia, com 20,6% da população a viver no estrangeiro.

O principal destino da emigração lusa é o Reino Unido, onde entraram em 2015 32.301 portugueses, logo seguido da França (18.480) e da Suíça, onde entraram 12.325 portugueses em 2015. Seguem-se a Alemanha (9.195) e Angola (6.715).