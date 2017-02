Columbus Trail regressa a Santa Maria

Amanhã, dia 25 de fevereiro, a ilha de Santa Maria recebe a segunda edição do Columbus Trail, prova de trail running com a chancela Azores Trail Run® e que decorreu pela primeira vez em 2016.

Em 2017 são esperados cerca de 140 atletas, de 10 nacionalidades diferentes, distribuídos pelas três provas: o Grande Trail (77 km), a Maratona (42 km) e a Meia-Maratona (22 km), esta última a estrear-se em 2017.

A primeira edição da prova contou com cerca de 80 participantes, com o austríaco Tom Wagner a vencer o Grand Trail, enquanto que na prova de 42 km foi o inglês Tom Owens a sagrar-se vencedor.

Entre os atletas esperados em Santa Maria, destaque para os vencedores da última edição da Triangle Adventure, prova também com a chancela Azores Trail Run® que decorreu em outubro último, nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge. O francês Thibaut Baronian e a austríaca Sandra Sandra Koblmüller vão agora estrear-se nos trilhos marienses, bem diferentes da experiência que encontraram no Triângulo.

Por Santa Maria vai passar também o polaco Kamil Leśniak, vencedor, no ano passado, do Trail Endurance Ilha Azul, principal percurso da prova mãe do Azores Trail Run®, que decorre em maio, no Faial.

Entre os portugueses, destaque para a participação de Armando Teixeira, um dos melhores ultramaratonistas da Europa, vencedor da Triangle Adventure em 2015.

De salientar também a participação dos A.C.E. – Acabar com Estilo, equipa constituída pelo humorista Pedro Pacheco Fernandes, o chef Kiko Martins, o ator Miguel Costa e o músico Diogo Dias.

Quanto ao programa, a partida do Grand Trail e da Maratona acontece às 08h00, junto ao Forte de São Brás, na vila do Porto. Já a Meia-Maratona parte às 14h00 da Ermida de Fátima,em São Pedro.