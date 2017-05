Azores Trail Run contribuiem para ‘a afirmação de destino de turismo de natureza ativo’

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo destacou ontem, na Horta, a importância da realização da prova Azores Trail Run para a afirmação do arquipélago como um destino de turismo de natureza ativo, de acordo com a estratégia do setor na Região.

“Este tipo de iniciativas permite aumentar a notoriedade do nosso destino aliado à natureza, como elemento diferenciador na oferta turística, uma vez que se apresenta como um evento âncora com elevado nível de promoção”, salientou Marta Guerreiro na apresentação da sexta edição desta competição.

A titular da pasta do Turismo frisou que esta é uma prova que “faz do arquipélago um palco privilegiado para a prática desportiva, evidenciando as suas belezas de ordem paisagística a todos os participantes e a quem os acompanha, numa verdadeira experiência de contacto com a natureza”.

A prova, com cerca de 700 participantes, de 23 países, assume-se, segundo Marta Guerreiro, “como um evento de grande importância para a dinamização da economia local”.

“Sabemos que a hotelaria e os voos para o momento da prova estão praticamente esgotados, o que, para nós, é visto e sentido com o fervilhar das emoções de quem está prestes a chegar ao terreno para participar nesta corrida de trilhos, que tem início marcado a 26 deste mês”, afirmou.

Marta Guerreiro salientou ainda que a época do ano em que estas iniciativas decorrem “constitui um importante trunfo para o combate ao desafio que a sazonalidade impõe”, proporcionando a captação de segmentos de mercado que visitem o arquipélago fora das épocas de maior afluência, “onde é possível encontrar as melhores condições para a prática de desportos e outras atividades”.

Na sua intervenção, a Secretária Regional considerou que é prioritário “desenvolver uma política que privilegie as iniciativas que apresentem um efetivo retorno promocional ou gerador de fluxos turísticos e, por isso, serão incentivados, cada vez mais, este tipo de eventos desportivos que permitem a sustentabilidade do setor”.