Primeiro trilho com sinalética específica para a prática do ‘trail running’ inaugurado no Faial

A Direção Regional do Turismo, através do projeto Azores Trail Run, inaugura hoje, dia 2 de fevereiro, pelas 19h30, um percurso no Monte da Guia, no Faial, que será o primeiro trilho existente nos Açores com sinalética específica para a prática do ‘trail running’.

A iniciativa, numa parceria com o Clube Independente de Atletismo Ilha Azul e com o Parque Natural do Faial, inclui um treino que contará com a participação do campeão nacional de ‘ultra trail’, Tiago Aires. O percurso pedestre de Entre Montes, no Monte da Guia, permite um acesso fácil, tanto aos residentes como aos visitantes, devido às suas caraterísticas ímpares de proximidade à cidade da Horta e às unidades hoteleiras da ilha.

Esta iniciativa integra o projeto do Centro de ‘Trail Running’ da Ilha do Faial, tendo em vista a valorização dos recursos endógenos naturais, paisagísticos e patrimoniais, e enquadra-se na estratégia para um segmento fundamental para o turismo nos Açores, através da disponibilização de estruturas que permitirão o treino desta modalidade, com milhões de praticantes em todo o mundo.

Um dos pilares fundamentais da estratégia de desenvolvimento do segmento de turismo de natureza implementada nos Açores é a política de planeamento e gestão dos trilhos pedestres, locais onde, preferencialmente, se desenvolve o ‘trail running’, atividade que tem vindo a registar um número crescente de praticantes.

As principais motivações associadas à sua prática são o contacto com a natureza, o bem-estar físico e a descoberta, motivações que se encontram descritas para os mercados de turismo de saúde e bem-estar e, sobretudo, de turismo de natureza, com enorme potencial de crescimento.

A inauguração do primeiro trilho nos Açores com sinalética específica para a prática do ‘trail running’ decorre no seguimento de um workshop sobre esta prática desportiva que decorreu na semana passada na ilha do Faial.