Agir e Ana Moura juntos sob um “Manto de Água” [VÍDEO]

“Manto de Água” é o tema do novo álbum de Agir, que conta com a participação muito especial de Ana Moura. O vídeo estreiou ontem no canal de Youtube de Agir e tem a assinatura de João Pedro Moreira na realização. Ainda que a história que Agir está a escrever esteja apenas no início, a marca que tem já gravada na música portuguesa é indiscutível.

Depois do enorme sucesso do último álbum “Leva-me a sério” – que o levou numa extensa tour com centenas de concertos cheios de Norte a Sul do País e que teve como apoteose três Coliseus completamente esgotados – Agir não mostra sinais de abrandar.

Talvez por saber o que é a entrega incansável à profissão, o vencedor do Globo de Ouro para Melhor Interprete Individual e do título de “Best Portuguese Act” dos MTV EMAs refletiu sobre o que podemos perder quando estamos demasiado focados no trabalho e o resultado, como é habitual, ganha forma de canção. De grande canção!