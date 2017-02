Viatura armadilhada mata 45 civis na Síria

Uma viatura armadilhada explodiu hoje de manhã num controlo de estrada numa vila perto da cidade de Al-Bab, no Norte da Síria, matando pelo menos 45 pessoas. O checkpoint atacado, na vila de Sousian, estava cheio de civis.

“Um grande número de civis estava reunido em redor do checkpoint” quando se deu a explosão, disse Andrew Simmons, jornalista da Al-Jazira que se encontra em Gaziantep, no lado turco da fronteira. “Pode haver membros do Exército Livre da Síria entre as vítimas também”.

Para além dos 45 mortos confirmados, há dezenas de feridos, dizem responsáveis médicos citados pelas agências de notícias.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os civis tinham-se dirigido ao local para pedir autorização para reentrar em Al-Bab, agora que a cidade estava livre dos radicais.

“O alvo foi um checkpoint, mas havia lá muitas famílias à espera para poderem regressar a casa. Temos muitos civis entre as vítimas”, confirmou à Reuters um combatente do Exército Livre da Síria mobilizado perto de Al-Bab. “Ainda há muitas células [jihadistas] dentro de Al-Bab.”