Sérgio Marques recebeu Simon Crowcroft

O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Europeus recebeu, ontem, o Connétable (Presidente da Câmara) de St. Helier – Jersey, Simon Crowcroft. Na ocasião, esteve em debate temas relacionados com os interesses dos Madeirenses que residem naquela Ilha Britânica.

Recorde-se que Crowcroft, que também é Deputado Parlamentar na Assembleia Regional de Jersey, impulsionou e assinou, em 2008, conjuntamente com o então Presidente da Câmara Municipal do Funchal, e atual presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a geminação entre as duas capitais destas Regiões irmãs.

Os dois responsáveis, sublinhe-se, inauguraram em julho de 2013 a Rue de St. Helier, no Funchal, bem como no ano anterior a Rua do Funchal na Capital de Jersey, além de terem contribuído decisivamente para o aprofundamento do relacionamento institucional entre as duas cidades e Regiões, ao longo das últimas duas décadas. Simon Crowcroft, que está de férias na Região, é por formação professor de inglês. Lecionou em Oxford e em Jersey. Em 1996 foi eleito Deputado e 2001 Connétable of St. Helier.

Recorde-se que estão inscritas no Consulado Honorário de Portugal em Jersey 22 633 pessoas, ainda que o Consulado estime que residam efetivamente cerca de 16 000 portugueses e seus luso-descendentes. Aquele “Bailwick” tem cerca de 104 mil habitantes sendo que dos 16 mil portugueses que ali residem em permanência cerca de 13 mil serão naturais ou descendentes de madeirenses.

A comunidade portuguesa é a terceira maior comunidade em Jersey, mas é a primeira de língua estrangeira. Os irlandeses e escoceses são a primeira e a segunda comunidade. A quarta é a polaca.