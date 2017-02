1,5 mil milhões de smartphones vendidos em 2016

As vendas globais de smartphones atingiram 432 milhões de unidades no quarto trimestre de 2016, um aumento de 7% face ao mesmo período de 2015. Em termos anuais, registaram-se quase 1,5 mil milhões de unidades vendidas, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior.

A Apple ganhou avanço em relação à Samsung no último semestre do ano, tendo mesmo ultrapassado a sul coreana, mas a diferença entre as duas é de apenas 256 mil unidades. No entanto, se olharmos para os dados anuais, a Samsung continua a ser a líder mundial de fabricantes de smartphones.

“Esse é o segundo trimestre consecutivo de queda nas vendas de smartphones da Samsung. Além da redução de 8% nas vendas, a participação da empresa no mercado diminuiu 2,9% em comparação ao ano passado”, afirma, em comunicado, Anshul Gupta, Diretor de Pesquisa do Gartner. “As vendas de smartphones da Samsung começaram a cair no terceiro trimestre de 2016 e a decisão da companhia de descontinuar o Galaxy Note 7 desacelerou a comercialização do seu portfólio de telemóveis no trimestre seguinte. A retirada do Galaxy Note 7 deixou uma lacuna na categoria de telefones de grande ecrã.”

Segundo o Gartner, as marcas chinesas como a Oppo, BBK, Huawei, ZTE, Xiaomi e Lenovo vão continuar a ganhar posição, pois as suas estratégias de vendas fora do mercado chinês são cada vez mais agressivas.

A nível de Sistemas Operativos (OS), o Android ampliou a liderança tendo atingido, em 2016, cerca de 84,8% de quota do mercado. É o único sistema operativo móvel a crescer de um ano para outro.