Dia Internacional da Mulher celebrado com “Fado no Feminino”

O Casino Estoril celebra, no próximo dia 8 de Março, a partir das 22 horas, o Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma data especial que será assinalada com um espectáculo único intitulado “Fado no Feminino”. Com entrada livre no Lounge D.

Com um enquadramento intimista, “Fado no Feminino” reúne um versátil elenco de seis fadistas.

O espectaculo reúne três nomes consagrados: Joana Amendoeira, Mafalda Arnauth, Teresa Siqueira; e três promessas da “canção nacional”: Carlota Faria Blanc, Matilde Mesquitella e Maria Carvalho e Silva.

No cenário privilegiado do Lounge D, as seis fadistas serão acompanhadas, em palco, por Diogo Lucena Quadros e Bernardo Romão, nas guitarras, e Luis Roquette, na viola.

“Fado no Feminino” é um espectáculo, a não perder, que reúne, numa só noite, diferentes estilos interpretativos. Com uma abordagem muito própria, as fadistas revelam a verdadeira essência deste género musical, intrinsecamente ligado à cultura portuguesa.

Em noite dedicada ao fado, o Lounge D acolhe, no próximo dia 8 de Março, pelas 22 horas, o espectáculo “Fado no Feminino”. A entrada é livre.

Por imperativo legal, o acesso aos espaços do Casino Estoril é reservado a maiores de 18 anos.