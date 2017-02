Oficina do Empreendedor motiva participantes a descobrir competências

Estão abertas as inscrições para 5ª edição da Oficina do Empreendedor, um programa de capacitação para o empreendedorismo desenvolvido pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, através da Startup Madeira. Esta iniciativa foi apresentada em conferência de imprensa, na qual o secretário regional, Eduardo Jesus, fez questão em lançar um repto à participação nesta Oficina do Empreendedor “para que os 50 participantes nesta 5ª edição possam trazer contributos para a economia regional”.

Eduardo Jesus recordou que em pouco menos de dois anos foram já promovidas 8 Oficinas, sendo que 4 foram Oficinas do Empreendedor, 2 do Empreendedor Agrícola, 1 do Empreendedor Cultural e ainda uma Oficina de Startups.”Nas quatro oficinas do Empreendedor conseguimos envolver 175 pessoas num universo de 450 pessoas interessadas. Nas oficinas no seu todo, houve quase 300 participantes num universo de quase 650 interessados”.

“Esta tem sido a forma que temos encontrado para estimular, ajudar e motivar as pessoas para descobrirem as suas competências”, disse o governante tendo em conta que na conferência de imprensa esteve também presente Duarte Dinis, que participou na primeira Oficina do Empreendedor e é hoje responsável pela startup MoviGo,e uma das cerca de 10 empresas que foram criadas por participantes nesta iniciativa.”Muito melhor do que dizer que esta é a forma de atingir um determinado objetivo, é ouvir as pessoas que daqui retiraram esse ensinamento”, disse Eduardo Jesus.

“Todos nós nascemos com uma vocação e muitas vezes temos de ser ajudados a encontrar a nossa vocação, o nosso caminho, e a Startup Madeira está a fazer isso mesmo, a ajudar as pessoas a descobrirem o seu caminho”, acrescentou ainda o Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura.

Duarte Dinis explicou que a MoviGo é uma empresa dedicada ao serviço de transporte formada há um ano e que hoje já emprega uma pessoa. “A Oficina do Empreendedor deu-me motivação, incentivou-me, deu-me ideias e um rumo para que eu seguisse com o meu projeto. Depois da abertura da empresa, a Startup Madeira temme ajudado também ao nível da gestão”, disse Duarte Dinis. “A minha participação na Oficina do Empreendedor foi muito positiva e estou muito satisfeito com a ajuda que tenho recebido por parte da Startup Madeira”, acrescentou.

Já Patrícia Dantas de Caires, Presidente Executiva da Startup Madeira, recordou que a Oficina do Empreendedor visa sobretudo que os participantes “possam adquirir as competências básicas do mundo empresarial e que tenham também algum suporte na área socio-comportamental, ou seja, na perceção do que é necessário para ser um indivíduo empreendedor”. A responsável recordou ainda que “empreendedorismo não são ideias, é sim a capacidade de implementar e passar a ação”.

Patrícia Dantas de Caires recordou que este programa, que é co-financiado por fundos comunitários, conta com a colaboração da Universidade da Madeira e da Associação de Jovens Empresários da Madeira, parceiros da Startup Madeira em variados projetos.

A 5ª Oficina do Empreendedor, que é um programa gratuito dirigido a todas os interessados desde que tenham no mínimo 18 anos e o 12º ano de escolaridade, decorre nos dias 18 e 19 de março (fim de semana, das 09h30 às 13h00 |14h30 às 19h00) e 25 e 26 de março (fim de semana, das 09h30 às 13h00 |14h30 às 19h00), num total de 32 horas. As inscrições estão abertas e terminam no próximo dia 10 de março. As inscrições e mais informações sobre o programa podem ser consultadas em www.startupmadeira.eu.