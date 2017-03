“Duas Décadas de Memórias” no Espaço INFOART

É inaugurada amanhã, pelas 17h, no Espaço INFOART da Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, a exposição itinerante “Duas Décadas de Memórias”, comemorativa do 20º aniversário da Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira.

Recorde-se que as celebrações do 20º aniversário da Tuna D’Elas iniciaram-se em janeiro último. A mostra itinerante que será inaugurada amanhã, além de dar a conhecer a história do grupo, simultaneamente, divulga e promove todas as atividades académicas e culturais que esta tuna tem vindo a desenvolver desde a sua criação.

Para assinalar a abertura da exposição no Espaço INFOART, a Tuna D’Elas promoverá amanhã uma pequena atuação no mesmo local.