Gala de Muay Thai disputada nesta sexta-feira no Funchal

A Gala de Muay Thai realiza-se nesta sexta-feira, dia 3 de Março, e os combates iniciam-se às 21 Horas.

As grandes noites de lutas voltam ao pavilhão do C. S. Marítimo para o MFC9. Durante a Gala de Muay Thai a se realizar no Funchal, os espectadores poderão assistir a sete combates, de várias categorias, entre eles destacam-se, os dois combates de iniciados, ente Francisco Soares e Francisco Gouveia, em Muay Thai e o outro combate entre Martim Pereira e Francisco Castanheira em K1, na mesma modalidade, em K1, Francisco Oliveira defronta o Enio Ramos, na modalidade de Kickboxing poderá ser apreciada no combate que irá colocar no ringue o atleta da Ponta do Sol e um outro do Club Kickboxing do Funchal, em Muay Thai Francisco Jardim irá defrontar o Diogo Sousa, e na categoria feminina, os apreciadores de estas modalidades poderão assistir ao combate entre a Madeirense Bruna Livramento e a atleta oriunda de Lisboa, Joana Carvalho do Arena de Camarate.

O combate principal e último da noite é entre o Madeirense Cleandro Abreu e o atleta, campeão Lisboeta, Alex Martins, também do Arena de Camarate.