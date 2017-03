Roche disponibiliza 45 mil euros para “bolsas de cidadania”

A Roche Portugal acaba de lançar a terceira edição do programa de bolsas de financiamento para projetos de cidadania, com o intuito de apoiar os melhores trabalhos da sociedade civil em benefício dos doentes, dos cidadãos e da saúde em Portugal. Este ano estão a concurso cinco bolsas de financiamento, com um valor total de 45 mil euros, que pretendem viabilizar as melhores iniciativas desenvolvidas por Associações de Doentes ou outras Organizações Não Governamentais (ONG). As candidaturas à edição de 2017 podem ser entregues até ao dia 31 de março.

Esta ação enquadra-se na Política de Responsabilidade Social da empresa e resulta do seu compromisso em assumir um papel ativo na sociedade apoiando, de forma transparente, iniciativas inovadoras e orientadas para a missão de suporte ao doente.

Os projetos e temas preferenciais para o ano de 2017 são aqueles que incrementam a participação dos cidadãos e dos doentes nos processos de decisão em saúde; que informem os doentes dos seus direitos de acesso, promovam o envolvimento nas decisões individuais e que incluam a vertente digital. Serão, ainda, valorizados temas como: cancro da mama, imunoterapia, esclerose múltipla, hemofilia e inovação terapêutica.