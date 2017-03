Seminário Internacional sobre Ensino do Holocausto

Encontram-se abertas até 15 de março as candidaturas para participação no Seminário Internacional sobre o Ensino do Holocausto, que vai decorrer de 6 a 15 de agosto de 2017, na Escola Internacional do Instituto Yad Vashem de Memória, Educação e Investigação do Holocausto de Jerusalém, para 20 professores portugueses.

O seminário é organizado, pelo décimo ano consecutivo, pelo Instituto Yad Vashem (Israel), promovido pela MEMOSHOA – Associação Memória e Ensino do Holocausto, no âmbito do Protocolo de Cooperação assinado entre as duas instituições. Estes cursos contam com o apoio da Direção-Geral da Educação, no âmbito da colaboração desenvolvida com a MEMOSHOA.

O curso é de alto nível e será acompanhado de visitas a vários pontos de Israel. Os custos do curso, visitas, alimentação e parte do alojamento serão suportados pelo Yad Vashem, ficando apenas a viagem e parte do alojamento por conta dos participantes no valor total de 950€.

A seleção dos candidatos pauta-se pelos seguintes critérios: Diversidade de escolas e regiões; Interesse e motivação; Diversidade etária; e Associados da Memoshoá.

As candidaturas devem ser enviadas para o endereço memoshoa@gmail.com, ao cuidado de Ricardo Presumido, acompanhadas de um breve currículo e carta de motivação, até à data limite estabelecida. Os candidatos selecionados serão informados no final do mês de março.

Terminado o curso, o professor participante pode pedir a sua creditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua.