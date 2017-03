Arquivo do Museu Vicentes disponibilizado online

A Direção Regional da Cultura, através do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM), vai colocar acessível ao público, ao longo do ano de 2017, imagens dos fundos provenientes do Photographia Museu Vicentes, que têm vindo a ser tratados e inventariados, prosseguindo o seu objetivo de facultar ao público, de forma ampla, este precioso acervo. No mês de março, ficarão disponíveis dois arquivos, nomeadamente o de Alexander Lamont Henderson (1838-1907) e o de João Anacleto Rodrigues (1860-1948).

Esta disponibilização acontece através da plataforma Archeevo, acessível desde o início do corrente ano através do site oficial do ABM – Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (http://arquivo.abm.madeira.gov.pt/welcome).

Através desta plataforma, os utilizadores têm a possibilidade de consultar não só a imagem, como a respetiva descrição, assim como a relação de cada imagem com o fundo a que pertence. A par da divulgação online também será disponibilizado o inventário de cada fundo em formato PDF.

Ao longo deste ano, a DRC prevê disponibilizar mais de três mil fotografias do acervo do Museu Vicentes.

Todo este trabalho que está a ser realizado pela DRC será fundamental para a reabertura do Museu Vicentes como um centro dedicado à fotografia e à história da fotografia e da Madeira, com a “projeção mundial que se pretende e que merece”.