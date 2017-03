Ameaça com “ligação directa” a comício

As autoridades de Gaggenau, na Alemanha, evacuaram esta sexta-feira o edifício da autarquia local devido a uma ameaça de bomba. O presidente da câmara, Michael Pfeiffer, presumiu haver uma “ligação directa” com a decisão de proibir um comício com o ministro turco da Justiça, na quinta-feira.

As relações entre a Alemanha e a Turquia agudizaram-se nos últimos dias, após a decisão da justiça turca de deter o correspondente do jornal alemão Die Welt, Deniz Yucel (com dupla nacionalidade turca e germânica). O jornalista foi detido após divulgar informações negativas para o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, sob a alegação de fazer propaganda a organizações terroristas e incitar à violência.

A Turquia acusou esta manhã a Alemanha de interferir na campanha do referendo marcado para Abril, em que participam os turcos emigrados em território alemão, alegando que Berlim apoia o “voto contra” o fortalecimento dos poderes presidenciais de Erdogan.