Comissão Europeia diz que Portugal figura entre os países mais seguros do mundo

«Como ainda ontem foi reconhecido no Livro Branco publicado pela Comissão Europeia, Portugal figura entre os cinco países mais seguros do mundo», afirmou o Primeiro-Ministro António Costa na inauguração da nova esquadra da PSP de Vila Franca de Xira.

O Primeiro-Ministro disse que «isso é fruto da nossa comunidade, mas muito disso se deve ao trabalho das nossas forças de segurança», acrescentando que «sem segurança não há desenvolvimento e sem desenvolvimento não há segurança».

«Daí que o Governo, em conjugação com as autarquias locais, com as empresas e com a sociedade civil, continuará a tomar as medidas que considera adequadas para estimular o investimento, para desenvolver a economia, bem como para apoiar as forças e serviços de segurança».

O objetivo é «que se consolidem os elevados padrões de segurança que atingimos em Portugal, tornando-nos assim mais competitivos, com melhor qualidade de vida e com mais e melhor liberdade, segurança e justiça».