Divulgação do Programa para o Ambiente e a ação Climática

No âmbito do Projeto de Capacitação Nacional (LIFE14 CAP/PT/000004), o qual pretende potenciar o uso do Programa LIFE em Portugal, está a ser organizado, à semelhança do ano transato, a Sessão Regional de Divulgação e Informação sobre o Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE – 2014/2020) – Madeira 2017, bem como um Workshop de Capacitação, eventos destinados a potenciais beneficiários.

A Sessão Regional de Informação/Divulgação LIFE 2017 terá lugar no Auditório do Edifício do Campo da Barca (Rua Dr. Pestana Júnior, n.º 6), no próximo dia 6 de março, a partir das 09h30, enquanto o Workshop de Capacitação, realizar-se-á na Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas – Rua dos Ferreiros), nos dias 6 (tarde), 7 e 8 de março.

A organização destes eventos encontra-se a cargo da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, através do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, em parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Foram convidados a participar nestas iniciativas parceiros regionais, incluindo entidades públicas, câmaras municipais, associações de desenvolvimento local, associações empresariais, empresas e ONG’s, identificados como potenciais beneficiários do Programa LIFE.

A principal finalidade destes eventos consiste na apresentação das linhas de financiamento disponibilizadas pelo Programa LIFE para o período 2014/2020, bem como prestar formação de apoio à estruturação e apresentação de propostas, incluindo esclarecimento de dúvidas sobre aspetos formais de candidatura, no sentido de maximizar a sua qualidade.