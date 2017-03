O núcleo de freguesia da JSD São Martinho organiza, no próximo dia 6 de Março, pelas 19 horas, na sede regional do PSD Madeira, uma conferência subordinada ao tema “Como preparar a RAM para o turismo jovem”. Esta iniciativa terá como orador o Professor João Lemos, Presidente da Associação de Investigação Científica do Atlântico, e docente na escola Secundária Jaime Moniz.