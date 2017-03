Abreu online promovida na ITB Berlim

A ITB Berlim é a feira onde a Abreu online vai estar presente nos próximos dias para reunir com potenciais e actuais clientes, deste que é um dos principais mercados da plataforma. A ITB Berlin, na 51ª edição, é o próximo encontro marcado com o trade, entre os dias 8 e 12 de Março, com a Abreu online a representar-se no Hall 10.1 Stand 111B.

Registe-se que a ITB é uma das mais importantes e antigas feiras de Turismo para profissionais tendo, no ano passado, alcançado resultados recorde com quase 120 mil visitantes e 10 mil expositores provenientes de 187 países.

Durante o certame, as equipas de Produto e Vendas da Abreu online estarão disponíveis para apresentar as novidades do Sistema, tarifas, destinos, produtos e funcionalidades disponíveis.