Mais de 700 doses de droga apreendidas

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial da Trafaria, deteve, no dia 5 de março, dois homens de 19 e 25 anos, por tráfico de estupefacientes, no Monte da Caparica – Almada.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares abordaram uma viatura onde se faziam transportar os suspeitos, tendo sido apreendido:

·680 doses de heroína;

·68 doses de cocaína;

·Uma arma branca;

·260 euros.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.