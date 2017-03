Empresas madeirenses apostam na comunicação através das redes sociais

Foram várias as empresas madeirenses que aproveitaram a oportunidade para assistir, no passado dia 6 de março, a um seminário gratuito realizado por Ana Mendes, reconhecida especialista em Facebook Marketing. As empresas, maioritariamente do setor turístico, tiveram oportunidade de conhecer e debater as várias ferramentas e técnicas que as redes sociais oferecem na captação de novos clientes e investimentos.

“O Facebook e o Instagram posicionam-se hoje como canais privilegiados de comunicação, não só com os consumidores nacionais, mas também com o mercado internacional”, assinalou Ana Mendes.