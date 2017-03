João Ponte destaca importância das mulheres no setor agrícola açoriano

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas destacou hoje, nas Capelas, em S. Miguel, a “importância crescente” que as mulheres têm vindo a assumir no setor agrícola dos Açores. “Os dados revelam que este deixou de ser um setor quase exclusivamente masculino, assumindo as mulheres um papel cada vez mais relevante, não só como proprietárias de explorações agrícolas, mas também como modelos de inovação, dinamismo e capacidade de conciliar o trabalho com a vida familiar”, afirmou João Ponte.

Os últimos dados conhecidos do Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas de 2013 indicam que, entre as 11.825 explorações registadas na Região, 10.464 pertenciam a homens e 1.361 a mulheres.

O Secretário Regional, na data em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, visitou a exploração agrícola de Marília Câmara, uma agricultora de 45 anos que tem a exploração registada em seu nome desde 2004, onde trabalha com o marido, além de cuidarem dos dois filhos.