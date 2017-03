Vodafone lança o maior programa global de recrutamento para mulheres em interrupção de carreira

Ao longo dos próximos três anos, o Grupo Vodafone vai levar a cabo uma iniciativa à escala global com o objetivo de aumentar as oportunidades laborais para as mulheres. O programa Vodafone ReConnect pretende atrair mulheres qualificadas que, após um longo período de pausa na carreira (na maior parte dos casos para formar família), enfrentam dificuldades em regressar ao mercado de trabalho.

A Vodafone está também empenhada em aumentar a proporção de mulheres em cargos de chefia (diretoras e managers), sendo expectável que sejam recrutadas cerca de mil mulheres durante os próximos três anos. Este número representará cerca de 10% de todas as contratações externas levadas a cabo pelo Grupo Vodafone, para cargos de liderança.

O programa Vodafone ReConnect vai ser implementado nos 26 países onde a Vodafone opera, complementando outras iniciativas globais dedicadas ao encorajamento e apoio das mulheres no local de trabalho, nomeadamente a melhoria das condições associadas à licença de maternidade nos países onde esta prática não existe ou é insuficiente.

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, a Vodafone Portugal divulga nas redes sociais a campanha global que o Grupo Vodafone preparou, através de dois vídeos intitulados Connect e ReConnect.