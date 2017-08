Vodafone inicia pré-venda do Samsung Galaxy Note 8

A Vodafone acaba de iniciar as pré-vendas do aguardado Samsung Galaxy Note 8, smartphone que chegará às lojas físicas no dia 15 de setembro. Até essa data, a Vodafone disponibiliza uma unidade do mais recente topo de gama da Samsung na sua loja no Parque das Nações, Lisboa, dando assim oportunidade aos seus Clientes de conhecer o equipamento e perceber todas as potencialidades do smartphone ao vivo.

Entre as caraterísticas diferenciadoras do Samsung Galaxy Note 8 destaque para o ecrã infinito 6.3’’, a dupla câmara 12 MP+8 MP, a memória 6GB RAM+64GB, a S-Pen incluída, e a certificação IP68 de resistência à água e ao pó.