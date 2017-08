Polícia Judiciária detém por crime de Violação e Roubo

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à detenção de um homem, com 28 anos de idade, por fortes indícios da prática de crime de violação e de roubo.

Os factos ocorreram na Póvoa de Santa Iria, no estacionamento perto da estação de comboios, à noite, tendo o ora detido conseguido introduzir-se no carro da vitima quando esta regressava do trabalho, apontando-lhe uma arma de fogo à cabeça, violando-a e subtraindo-lhe o dinheiro, o telemóvel e os cartões de multibanco, com os quais fez levantamentos..

A vitima, uma mulher de 34 anos, ficou profundamente traumatizada.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido libertado, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos e de apresentações periódicas.