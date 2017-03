Bloco desafia Sérgio Marques e Miguel de Sousa a resolverem o problema do Ferry

Na sessão plenária desta manhã, e na discussão de uma Resolução sobre o restabelecimento da linha marítima por ferry Madeira – Continente, o Grupo Parlamentar do BE Madeira desafiou vários apoiantes do atual Governo Regional a resolverem este problema.

O deputado Roberto Almada recordou que o atual Secretário Regional, Sérgio Marques, até promoveu, em 2014, um abaixo-assinado a exigir o restabelecimento desta ligação e que Miguel de Sousa, atual parlamentar social-democrata e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, foi a Canárias e garantiu, em 2014, que tinha a solução para esta legítima aspiração dos madeirenses. Almada frisou a importância, para os madeirenses, da existência de uma ligação marítima para transporte de passageiros e carga entre a Região e Portugal Continental mas desafiou o Governo de Miguel Albuquerque a resolver rapidamente este problema “porque, pelos vistos, há no governo e na maioria que o suporta uma solução já anunciada”.