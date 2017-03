Realiza-se no dia 17 de março, no Auditório III – PT Meeting Center, da Feira Internacional de Lisboa (FIL) a apresentação do Programa “Praia Acessível, Praia para Todos!” 2017, que integra a entrega do Prémio “Praia + Acessível” 2016 aos municípios das zonas balneares distinguidos.

Na sessão pública será, ainda, apresentada a nova Linha de Apoio ao Turismo Acessível, do Programa “All for All”, do Turismo de Portugal e uma comunicação sobre a importância de assegurar uma informação clara e eficaz, a todos os públicos, sobre as condições existentes nas praias acessíveis.

O evento tem a iniciativa conjunta da Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto Nacional para a Reabilitação e Turismo de Portugal e conta com a presença da Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza e da Secretária de Estado do Turismo.

A sessão inclui serviço de intérprete de língua gestual portuguesa.