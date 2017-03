Alunos expõem em Santana

Realiza-se, no dia 21 de março pelas 15 horas, a abertura oficial das exposições: «… na penumbra», dos alunos das turmas 1 e 2 do 9º ano, da Escola Bispo D. Manuel Ferreira Cabral; «A Mãe», dos alunos do 4º ano do Concelho de Santana, e «Folhas Mágicas», da sala Pré II da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santana (que concorre à 14ª edição do prémio Ciência na Escola, da Fundação Ilídio Pinho), na Casa da Cultura de Santana, ao Impasse da Casa da Cultura nº 3.

As exposições ficam patentes ao público até ao dia 14 de abril de 2017.