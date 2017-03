Governo apoia produtores de gado no Porto Santo

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas vem prestando apoio aos produtores de gado que desenvolvem a sua atividade no Porto Santo, nomeadamente na questão do abate de gado. Assim, sempre que um produtor de gado queira proceder ao abate de um animal o Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM) assegura o seu transporte até à Madeira. Para isso basta apenas que os utentes se dirijam aos serviços oficiais para proceder ao seu agendamento.

O trajeto desde o Porto do Funchal até às instalações do CARAM, bem como o alojamento dos animais nas abegoarias, é da responsabilidade dos funcionários do CARAM, escalonados especificamente para esta função.

Caso as carcaças se destinem ao abastecimento da ilha do Porto Santo, os utentes pagam apenas as taxas devidas pelo serviço de abate, tal como aconteceria se os mesmos fossem abatidos no Porto Santo, ou seja, de acordo com a aplicação das tabelas de preços em vigor, conforme se tratem de abates tipo normal ou autoconsumo, não lhes sendo imputável qualquer sobretaxa ou custo pela recolha e distribuição das carcaças. Caso as mesmas se destinem a ser comercializadas na ilha da Madeira, é-lhes facturado o custo pela recolha dos animais exactamente como acontece com os demais utentes da região, que recorrem a esse serviço disponibilizado pelo CARAM.

Todos os anos o CARAM lança um procedimento concursal à Porto Santo Line, para contratualizar as viagens necessárias ao cumprimento desta prestação de serviços.

O agendamento, requisição e aquisição das viagens das viaturas envolvidas (trela e viatura frigorífica) são sempre da responsabilidade do CARAM.

Este procedimento agora realizado surge depois do encerramento do matadouro do Porto Santo, por falta de condições, tendo ficado desde então definida esta prática relativamente ao abate dos animais provenientes daquela ilha. Esta situação envolve responsabilidades repartidas pela Direção de Serviços do Porto Santo e pela Secretaria Regional de Agricultura e Pescas através do CARAM.