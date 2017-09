Produção de pêro subiu

Shares

De acordo com os dados mais recentes, referentes ao ano de 2016, a área ocupada pela cultura da macieira/pereiro na ilha da Madeira cifrava-se em 158 hectares, dos quais 94 hectares (60% da área total) são ocupados por macieiras e 64 hectares por pereiros para sidra (40% da área total – representada, essencialmente, pelas variedades regionais, que tanto conferem um carácter distinto a esta bebida).

Em 2017, as condições climáticas das principais zonas produtoras de peros para sidra, ao contrário do que ocorreu em 2016, foram mais favoráveis à normal rebentação e vingamento das maçãs/peros, pelo que a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas prevê uma retoma da produção para valores mais próximos dos registados na campanha de 2015, ou seja, entre as 900-1.000 toneladas, num acréscimo relativo que poderá ser da ordem dos 10% em relação ao ano passado.