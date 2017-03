Peça “Memória: um filme mudo” no Teatro

A Câmara Municipal do Funchal através do Teatro Baltazar Dias associa-se ao Festival Regional de Teatro Carlos Varela por trazer a peça vencedora ao palco no dia 24 de março.

Considerando que os objetivos do Festival Carlos Varela e do Teatro Baltazar Dias são idênticos no sentido de promover a partilha e troca de experiências entre grupos de teatro das escolas da Região, incentivando também a educação pelos espectáculos de teatro e pela Arte.

A peça vencedora desta XXV edição foi o grupo “O Moniz – Carlos Varela”, com a peça “memória: um filme mudo”, a partir de textos de Valério Romão, Mia Couto, Fernando Pessoa, Rosa Oliveira, Samuel Beckett e Franz Kafka. Esta peça subirá ao palco do Baltazar Dias às 21 horas.

A entrada é gratuita mediante levantamento de bilhetes.