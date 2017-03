CMF recupera campo da Escola do Tanque

Os vereadores Madalena Nunes e Miguel Siva Gouveia visitaram, esta semana, o fim da recuperação do campo de jogos da Escola Básica de 1º Ciclo com Pré-Escolar do Tanque, em Santo António, cujo pavimento foi integralmente substituído.

A Autarquia tem em carteira para os próximos meses várias outras obras de beneficiação do seu parque escolar, que, na opinião da Madalena Nunes, Vereadora com o pelouro da Educação na CMF, “vão fazer com que o Funchal continue a marcar a sua política de investimento com uma aposta clara na Educação, dentro daquelas que são as possibilidades da Autarquia e aproveitando todas as oportunidades para o efeito.”

Miguel Silva Gouveia, Vereador com o pelouro das Obras Públicas, afirma, por sua vez, a importância da manutenção e conservação do parque escolar, assente na mudança de paradigma que o investimento público deve ter. “Mais do que construir novo, há que preservar o património edificado municipal, particularmente numa matéria tão importante como são as nossas escolas públicas. Intervenções como estas incluem-se num investimento plurianual que deve abranger, nos próximos anos, todas as escolas do Ensino Básico público, sendo de enaltecer que os investimentos na Educação são os que nos trazem maior rentabilidade enquanto comunidade”, frisou

A Câmara Municipal do Funchal tem a seu encargo 13 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e/ou Pré-Escolar, um pouco por todo o concelho, além de colaborar regularmente em diversas intervenções nas outras escolas do mesmo nível de ensino, mas cuja tutela é do Governo Regional (14 ao todo). Desde 2014, primeiro ano completo em funções do atual Executivo Camarário, o Funchal investiu nas escolas à sua responsabilidade cerca de 600 mil euros, entre empreitadas e despesas de manutenção.