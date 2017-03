Skyna Hotel Lisboa apresenta Buffet de Bacalhau à mesa

O Skyna Hotel Lisboa, hotel gerido pela Telrua em Portugal, apresenta o Buffet de Bacalhau, disponível no UQ Restaurante, aos almoços de quarta-feira. A inspiração é o bacalhau e as mil e uma formas de o cozinhar e empratar. O menu de almoço tem um custo de 12 euros por pessoa e inclui o Buffet de Bacalhau (composto por vários pratos diferentes por dia), buffet de sobremesas, bebidas (água ou um copo de vinho) e café.

Bacalhau à Brás, Bacalhau espiritual, Pataniscas de bacalhau, Bacalhau à lagareiro, Bacalhau à minhota, Tiborna (bacalhau), Bacalhau à Gomes de Sá, Bacalhau com natas, Lasanha de Bacalhau, Empadão de Bacalhau, Pastéis de Bacalhau, Bacalhau assado com batatas a murro, Sopa de bacalhau dos campinos e muitos outros. Todos eles podem chegar à mesa do UQ Restaurante, e cada quarta-feira será uma surpresa para tentar saber quais os pratos desse dia.

“Apesar de não ser um produto tipicamente português, é um produto tradicional no nosso país e na nossa gastronomia. Há vários pratos típicos regionais inspirados neste produto. Queremos celebrar a portugalidade e a tradição à mesa do UQ Restaurante e decidimos que o bacalhau seria um produto de excelência para o fazer”, refere Rui Canhoto, Chef do UQ Restaurante.

Fruto das tradições cristãs muito enraizadas no nosso país e o regime rigoroso que os cristãos deviam manter que excluída o consumo de carnes vermelhas, e fruto do incentivo por parte dos comerciantes no incentivo do consumo de peixes, o bacalhau ganhou expressão no nosso país e na nossa gastronomia a meados do século XIV.

No nosso país, come-se bacalhau todo o ano. Ainda assim, a tradição é mais forte por altura do Natal, representando um dos pratos principais da mesa dos portugueses.