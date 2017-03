Antigo capitão do Manchester United ataca Mourinho

Roy Keane, antigo capitão do Manchester United, desferiu um duro ataque contra José Mourinho depois de o treinador dos «red devils» queixar-se do calendário do seu clube em Inglaterra.

“Nunca ouvi tantos disparates em toda a minha vida – por que é que temos de ouvir este lixo!? O que ele está a dizer é um completo absurdo. Ele é o treinador do Manchester United, um dos maiores clubes do planeta, tem o plantel que tem, os jogadores que tem, e queixa-se constantemente da calendarização de jogos e da fadiga”, notou o antigo médio.

O adjunto na Selecção da República da Irlanda reagia a uma pergunta do canal ITV Sport onde é comentador. As palavras de Mourinho levaram Keane a sublinhar que, se calhar, o português não tem ´mãos` para um clube como o Manchester United.

“Fizemos 11 jogos nas últimas seis semanas e vai ser ainda pior, o que facilitará o trabalho aos adversários. Penso que eles [federação inglesa] se estão a marimbar para as equipas inglesas que estão a jogar nas competições europeias”, tinha dito o técnico dos «red devils».