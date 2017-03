Américo Amorim continua a ser o português mais rico, segundo a lista divulgada esta segunda-feira pela revista Forbes. Alexandre Soares dos Santos e Belmiro de Azevedo ocupam os segundo e terceiro lugares.

Amorim surge no 385º lugar, com 4 mil milhões de euros. Soares dos Santos, com uma fortuna avaliada em 2,5 mil milhões de euros, está na 745ª posição. E Belmiro de Azevedo tem uma fortuna avaliada em 1,4 mil milhões de euros, que o coloca na 1376ª posição do ranking.

No topo da tabela encontra-se Bill Gates, dono da tecnológica Microsoft, com 86 mil milhões de euros, mais 13 mil milhões que Warren Buffet, dono da Berkshire Hathaway. Jeff Bezos, dono da Amazon, fecha o pódio, com perto de 70 mil milhões.

A mulher mais rica do mundo chama-se Liliane Bettencourt e está no 14º lugar entre os mais ricos do mundo. A dona da L’Oreal conta com 37 mil milhões.

Alexandra Andresen, uma norueguesa com apenas 20 anos, é a milionária mais jovem. No extremo oposto, David Rockefeller, que hoje morreu aos 101 anos, era o mais velho.

Donald Trump é um dos empresários que viu a sua fortuna cair mil milhões de dólares. Está no lugar número 544 dos mais ricos.