Torneio de Counter Strike no Funchal

A Juventude Popular do Funchal, a Lista Independente “Somos Todos Monte” e a EMC Tournaments, juntaram-se para organizar o maior torneio de Counter Strike já realizado na Madeira. O evento, que será o primeiro na Região com jogos simultâneo, prevê contar com aproximadamente 70 participantes e uma elevada afluência de público.

Este evento realizar-se-à no dia 08 de abril no auditório da Fundação Santa Luísa de Marillac, no Monte.

A organização acredita que o facto de este ser um espaço amplo, com boa qualidade acústica e com todas as condições de conforto será um fator determinante para tornar este evento um verdadeiro sucesso.

A organização acredita ainda que este será um marco na evolução desta modalidade na Região, que já é um enorme sucesso em diversas cidades nacionais e europeias. Por outro lado, a Lista Independente “Somos Todos Monte” tem o compromisso de apostar no desenvolvimento desta modalidade na freguesia do Monte em caso de vitória nas eleições autárquicas deste ano, pois acredita no enorme potencial que estes eventos têm para a dinamização da economia local e para a promoção internacional da freguesia aquando da internacionalização destes eventos.