Marcelo felicita János Áder pela reeleição

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem de felicitações ao Presidente da República da Hungria, János Áder, pela sua reeleição para o cargo.

“Por ocasião da reeleição de Vossa Excelência como Presidente da República da Hungria, quero dirigir-lhe, em nome do Povo Português e no meu próprio, calorosas felicitações e sinceros votos de bem-estar pessoal, bem como de progresso e prosperidade para o Povo húngaro.

Estou certo que no decorrer do segundo mandato de Vossa Excelência saberemos dar continuidade aos laços de amizade e de cooperação que unem os nossos dois países, procurando encontrar novas oportunidades para se desenvolverem e aprofundarem a todos os níveis, nomeadamente bilateral e no quadro da União Europeia.

Ao reiterar-lhe as minhas sinceras felicitações, peço-lhe que aceite, Senhor Presidente, a expressão da minha mais elevada consideração e estima pessoal.”